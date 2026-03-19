Olginate. Ciclista investito in via Lavello, 36enne trasportato all’ospedale

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio lungo la Sp74

Sul posto la Croce Rossa di Galbiate e l’auto infermieristica da Merate

OLGINATE – Paura nel primo pomeriggio di oggi, giovedì, per un incidente avvenuto lungo la Strada Provinciale 74 a Olginate. Un ciclista di 36 anni è stato investito in via Lavello. L’allarme è scattato intorno alle ore 13 e sul posto è intervenuta la Croce Rossa di Galbiate, insieme all’auto infermieristica da Merate. Il 36enne non sarebbe in pericolo di vita ma è stato trasportato all’ospedale in codice giallo (mediamente critico).