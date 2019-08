Olginate. Controlli serali della Polizia Locale, in campo per la prevenzione

Venerdì sera, con la Stradale di Lecco, controlli sulla Sp72

Elevata anche una sanzione per guida in stato di ebbrezza

OLGINATE – Prosegue l’impegno della Polizia Locale di Olginate e Valgreghentino nel contrasto dell’abuso di alcol e droghe alla guida.

Nei mesi scorsi l’amministrazione aveva annunciato un ampliamento d’orario con una maggior presenza degli agenti guidati dal comandante Matteo Giglio soprattutto nella fascia serale.

E proprio in questo quadro si è inserito il servizio di controllo di polizia stradale di ieri sera, venerdì 23 agosto, che ha visto impegnati fianco a fianco le pattuglie coordinate dal vice responsabile del comando di Olginate dottor Marco Maggio e gli agenti della Polizia Stradale di Lecco.

I controlli sono stati effettuati lungo la Sp 72, all’incrocio tra via Spluga e via Fratelli Kennedy, la strada che sale verso Valgreghentino. Tra le varie sanzioni elevate durante i controlli, a un automobilista è stata contestata anche la guida in stato di ebbrezza.

Proprio l’anno scorso, in questo periodo, la Polizia Locale di Olginate e Valgreghentino, sempre grazie ad alcuni controlli stradali, era riuscita ad arrivare a un soggetto che era stato poi denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio.

La maggior presenza della Polizia Locale, voluta dall’amministrazione guidata dal sindaco Marco Passoni, consente prima di tutto di portare avanti un importante lavoro di prevenzione per quanto riguarda gli incidenti sulle strade.

“Stiamo portando avanti quello che avevamo in mente – ha detto il sindaco -. La Polizia Locale, in silenzio, sta svolgendo un gran lavoro che sta dando ottimi frutti. E non mi riferisco alle sanzioni, ma a un quadro più ampio di prevenzione che, anche i controlli di ieri sera, hanno dimostrato essere importante. Cercheremo di continuare su questa strada”.