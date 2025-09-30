Olginate dice addio alla storica maestra Maria Mauri, aveva 100 anni

Punto di riferimento per la comunità, ha dedicato la sua vita alla scuola, alla famiglia e al volontariato

I funerali saranno celebrati nella chiesa parrocchiale di Olginate mercoledì 1 ottobre alle ore 11

OLGINATE – Sotto la sua ala sono cresciute generazioni di studenti che, ancora oggi, ne conservano un caro ricordo nel cuore. E’ grande il dolore a Olginate per la morte della storica maestra Maria Mauri. Lo scorso 8 giugno era stato lo stesso sindaco Marco Passoni a porgerle di persona gli auguri da parte di tutta la comunità per l’importante traguardo dei 100 anni.

Maria Mauri è stata per tanto tempo un punto di riferimento per tutta la comunità dedicando tutta la sua vita alla scuola, alla famiglia e al volontariato. La storia maestra si è spenta nella giornata di ieri, 29 settembre. I funerali saranno celebrati nella chiesa parrocchiale di Olginate mercoledì 1 ottobre alle ore 11.