Olginate: fermato senza patente né assicurazione: maxi multa

L’uomo non aveva mai conseguito la patente; auto senza assicurazione, revisione e sotto fermo amministrativo

OLGINATE – Durante un posto di controllo mirato alla prevenzione delle violazioni del Codice della strada, la Polizia Locale di Olginate ha fermato venerdì mattina un’autovettura con a bordo un uomo residente in Brianza. Il servizio, organizzato per verificare la regolarità dei veicoli in transito in materia di assicurazione e revisione, era svolto da una pattuglia composta dal Comandante e dal Vice Comandante.

Dagli accertamenti è emerso che il conducente non aveva mai conseguito la patente di guida. Inoltre, l’auto è risultata priva di copertura assicurativa e non sottoposta a revisione periodica, oltre a trovarsi in stato di fermo amministrativo.

Alla persona fermata sono state contestate quattro violazioni al Codice della strada: articolo 116 (guida senza patente) con sanzione da 5.100 euro; articolo 193 (mancata copertura assicurativa) con sanzione da 866 euro; articolo 80 (mancata revisione) con sanzione da 173 euro; articolo 214 (fermo fiscale) con sanzione da 1.900 euro.

Il sindaco Marco Passoni ha commentato: “Questi controlli sono voluti dall’amministrazione perché è evidente il fatto che se guidi con il veicolo non in regola rischi di causare un enorme danno alla collettività, soprattutto, come in questo caso, se non hai nemmeno conseguito i titoli per condurre la macchina. I controlli continueranno anche nei prossimi mesi”.