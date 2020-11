Alla vista della Polizia Locale scappa a tutta velocità

Nei guai un calolziese che dovrà rispondere di una lunga serie di infrazioni

OLGINATE – Dovrà rispondere di una lunga lista di infrazioni, tra cui anche la violazione del coprifuoco. Una serata movimentata quella di venerdì scorso per gli agenti della Polizia Locale di Olginate impegnati in alcuni controlli serali lungo le strade del paese. La pattuglia era appostata in via Redaelli, erano già passate le 23 quando gli agenti hanno cercato di fermare un auto in transito per un controllo.

L’uomo alla guida, però, non si è fermato e ha spinto il piede sull’acceleratore dirigendosi verso via Cantù a velocità decisamente sostenuta. Gli agenti della Polizia Locale si sono messi all’inseguimento del mezzo che, giunto su via Spluga, è tornato verso Lecco per girare nuovamente verso il centro di Olginate. Ha percorso nuovamente via Redaelli e via Cantù a forte velocità effettuando anche un paio di sorpassi pericolosi fino a far perdere le proprie tracce.

Per gli agenti, però, non è stato difficile prendere il numero di targa e in breve tempo il guidatore è stato rintracciato.