Olginate in lutto per Ivan Muzio, punto di riferimento dell’Usd Olginatese

71 anni, era una colonna dell’Usd Olginatese

“Il tuo ricordo resterà per sempre parte della nostra storia”

OLGINATE – “Il tuo ricordo resterà per sempre parte della nostra storia”. Sono le parole, dolci e struggenti, con cui l’Usd Olginatese 1968 piange la scomparsa di Ivan Muzio, morto nelle scorse ore all’età di 71 anni.

Volto conosciuto in paese, Muzio era legato alla storica società calcistica olginatese da molti anni: “Il legame di Ivan con il calcio è iniziato nel nostro settore giovanile, dove ha mosso i primi passi prima di un’importante esperienza formativa al Calcio Lecco, dove militò fino alla categoria Beretti – ricordano dal sodalizio -. Nel 1974, Ivan è entrato a far parte della nostra prima squadra, vestendo la maglia bianconera con dedizione e attaccamento, distinguendosi per le sue doti da leader fino a indossare la fascia da capitano”.

Un attaccamento ai colori bianconeri continuato anche fuori dal campo: “Negli anni, infatti, Ivan ha servito con passione la società ricoprendo la carica di Consigliere per oltre un decennio, contribuendo con competenza e dedizione alla crescita del nostro club. Anche in tempi più recenti, il suo legame con l’ambiente bianconero non si è mai spezzato; la sua passione è rimasta un punto fermo, tanto che nelle passate stagioni ha scelto di sostenere attivamente la nostra attività in qualità di sponsor per le categorie Allievi Élite”.

Muzio era inoltre cugino del direttore generale Fabio Galbusera: “Ci uniamo al dolore della famiglia, degli amici e di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di apprezzarne le doti umane e sportive”.

I funerali verranno celebrati sabato mattina alle 9.30 nella chiesa parrocchiale di Sant’Agnese a Olginate. Muzio lascia la moglie Daniela e i figli Paolo e Arianna.