Olginate in lutto per la scomparsa di Italo Cornara

75 anni, è stato per anni alla guida della cooperativa Aurora

Il commosso ricordo del sindaco Passoni: “Il modo migliore per ricordarlo è continuare ciò che lui ha ereditato e fatto crescere”

OLGINATE – “Una figura che ha lasciato un segno profondo e concreto”. Con queste parole il sindaco Marco Passoni ricorda Italo Cornara, scomparso ieri, domenica, all’età di 75 anni.

Volto noto in paese per l’attività di volontariato svolta all’interno della Cooperativa Aurora di cui è stato presidente e prima ancora per l’impegno politico, Cornara si è sempre impegnato dietro le quinte nel sociale.

“Grazie al suo impegno, il nostro Comune ha sempre potuto garantire due servizi fondamentali per le fasce più fragili: i trasporti sociali e la consegna dei pasti caldi a domicilio. Servizi che non sono mai stati semplici prestazioni, ma gesti quotidiani di vicinanza, dignità e cura verso chi aveva più bisogno” ha sottolineato Passoni, riconoscendo anche una diversità di vedute su alcune questioni politiche. “Sul piano personale, non lo nascondo: politicamente, a volte la pensavamo diversamente – ammette – . Ma proprio per questo il nostro rapporto è stato prezioso. Perché, al di là delle differenze, c’era sempre un rispetto profondo per l’impegno che entrambi mettevamo in ciò che facevamo. Un rispetto fatto di ascolto, di confronto sincero, di quella capacità di riconoscere il valore dell’altro anche quando non si è d’accordo”.

L’ultimo progetto cullato da Cornara riguardava l’acquisto di un nuovo pulmino: “In quei giorni avevamo preso un impegno: non appena ne avessimo avuto il tempo, avremmo organizzato una conferenza stampa per lanciare la raccolta fondi. E devo dirlo con sincerità: ero io a tenerci particolarmente. Volevo che il nuovo pulmino diventasse uno strumento per raccontare alla comunità quanto fosse prezioso il lavoro della Cooperativa Aurora, per far capire che quei servizi, i trasporti, i pasti caldi e la vicinanza quotidiana, non sono mai scontati. Volevo che fosse l’occasione per dare visibilità a ciò che Italo e i volontari hanno costruito negli anni, con dedizione silenziosa e costante. Oggi quell’impegno lo porteremo avanti, anche senza di lui. Lo faremo come segno di riconoscenza per quanto ha fatto, per ciò che ha costruito. Perché il modo migliore per ricordarlo è continuare ciò che lui ha ereditato e fatto crescere“.

Sposato con Patrizia Martinoli, a lungo assessore ai Servizi sociali in Comune, Cornara lascia anche i figli Clemente e Luca, gli amati nipoti e i familiari.

I funerali verranno celebrati martedì 23 giugno alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Sant’Agnese a Olginate.