Olginate in lutto per Teresa Pirola, moglie di Italo Bruseghini

OLGINATE – Una donna discreta e attenta, capace di essere sempre presente senza risultare eccessiva. E’ grande il cordoglio per la scomparsa di Teresa Pirola, moglie di Italo Bruseghini, indimenticato sindaco di Olginate per più di 25 anni (dal 1975 al 2001), vice presidente della Provincia durante il mandato di Virginio Brivio nonché ex presidente di Silea.

Pirola è morta questa mattina, sabato 26 dicembre, all’età di 80 anni, nella casa di riposo Villa Serena di Villa Vergano dove si trovava da qualche tempo ricoverata dopo il peggioramento delle condizioni di salute. Sempre vicina al suo Italo, Teresa amava sempre ricordare la sua passione per la corsa che, in giovane età, l’ava portata a gareggiare, con buoni risultati, nelle competizioni di mezzo fondo.

Dipendente della ditta Icam, quando lo stabilimento era ancora in centro a Lecco, Teresa Pirola era un vero punto di riferimento per l’intera famiglia e soprattutto per i tantissimi nipoti che aveva visto crescere come una madre.

Il funerale si terrà lunedì 28 dicembre alle 15 nella chiesa parrocchiale di Sant’Agnese a Olginate.