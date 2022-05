Olginate. Incidente tra due auto in via Cantù, nessun ferito grave

Lo scontro è avvenuto all’altezza di via Campagnola

Coinvolte due donne, nessuna avrebbe riportato gravi ferite

OLGINATE – Incidente tra due auto nel pomeriggio di oggi, venerdì 13 maggio, a Olginate in via Cantù. Erano da poco passate le ore 15.30 quando i due mezzi, una Mini e una Jeep, si sono scontrati all’altezza di via Campagnola.

Due le persone coinvolte, una donna di 58 anni e una donna di 39 anni, nessuna delle quali sarebbe rimasta ferita in maniera grave. Sul posto, oltre all’ambulanza e all’automedica, sono intervenuti anche la Polizia Locale di Olginate e i Carabinieri che dovranno stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.