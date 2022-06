L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 17.30

Allertati anche i Vigili del Fuoco

OLGINATE – Incidente tra tre auto in via Milano. E’ successo ieri, sabato, intorno alle 17.30 a qualche centinaio di metri dalla rotonda di Capiate.

Le indagini per appurare l’esatta dinamica del sinistro sono al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute per i rilievi. Cinque le persone coinvolte nell’incidente, per cui sono stati allertati anche i Vigili del Fuoco.

Fortunatamente le condizioni delle persone coinvolte nel scontro non sono state giudicate gravi dai sanitari intervenuti per prestare i primi soccorsi e sono state trasportate in codice verde agli ospedali di Lecco e di Merate.