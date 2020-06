Olginate. Inseguimento dei Carabinieri, un fuggitivo si tuffa nell’Adda

In due non si sarebbero fermati all’Alt dei Carabinieri

L’inseguimento è scattato pochi minuti prima delle 19 di questa sera

OLGINATE – Non avrebbero rispettato l’Alt dei Carabinieri dando vita ad un inseguimento terminato in prossimità di via Adda a Olginate lungo la riva del fiume.

Qui, uno dei fuggitivi sarebbe stato bloccato dai militari, mentre l’altro si sarebbe tuffato nel fiume nel tentativo disperato di scappare.

Nel frattempo sono giunti i rinforzi, mentre sul posto si è portato anche l’elicottero dei Carabinieri che ha sorvolato la zona alla ricerca del fuggitivo; in aggiunta è arrivata la pilotina dei Vigili del Fuoco che ha perlustrato il tratto del fiume.

L’inseguimento è iniziato poco prima delle 19 di questa sera, mercoledì, a Calolziocorte dove i due individui, a bordo di un’auto, non si sarebbero fermati all’Alt dei militari dandosi alla fuga. A quel punto è scattato l’inseguimento terminato in via Adda a Olginate dove i due fuggitivi avrebbero abbandonato l’auto dandosi fuggendo a piedi.

Uno dei due è stato bloccato dai militari mentre il secondo si è tuffato nel fiume e lo si sta cercando.

Dalle informazioni raccolte sul posto si tratterebbe di due uomini di origine straniera sprovvisti di patente di guida. Sul posto anche un’ambulanza e l’auto medica.