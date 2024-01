Olginate. L’Aido piange Anna Nenna, fu tra i fondatori del gruppo

Lo scorso 6 gennaio aveva compiuto 104 anni

“Oggi è una giornata triste per la nostra associazione”

OLGINATE – “Oggi è una giornata triste per la nostra associazione. Il direttivo del gruppo intercomunale Aido Olginate-Valgreghentino si stringe attorno ai familiari della signora Anna Nenna, cofondatrice della nostra associazione, scomparsa quest’oggi all’età di 104 anni“.

Con queste parole, l’Aido Olginate Valgreghentino ha detto addio ad Anna Nenna che, nell’ormai lontano 1973, fece parte del gruppo dei fondatori che diede vita all’associazione a cui si è dedicata per tanto tempo. Il 6 gennaio scorso la signora Nenna aveva tagliato l’invidiabile traguardo delle 104 primavere e proprio una delegazione dell’Aido, come consuetudine, era andata a trovarla per farle gli auguri e ringraziarla per l’impegno dedicato in tanti anni.

Anna Nenna vedova Colombo lascia i figli Antonio con Lina, Mario e Maria. I funerali saranno celebrati nella Chiesa di Olginate giovedì 1 febbraio alle ore 11.