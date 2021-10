Sul posto è intervenuto l’elisoccorso di Como

Inutili tutti i tentativi di salvare la vita all’uomo

OLGINATE – L’allarme è scattato intorno alle ore 9.30 di oggi, mercoledì 20 ottobre, quando un uomo ha accusato un malore mentre stava facendo una passeggiata con il suo cane a Consonno, il famoso borgo abbandonato sulle colline del territorio comunale di Olginate.

L’uomo, un 60enne residente in paese, è stato rinvenuto in arresto cardiaco. Sul posto, con l’elisoccorso, è stata trasportata l’equipe medica che ha praticato le manovre di rianimazione nel tentativo di salvare la vita all’uomo che, purtroppo, è morto poco dopo all’ospedale Sant’Anna di Como dove era stato trasportato in gravissime condizioni.

A Consonno sono intervenuti anche Carabinieri, Polizia Locale e Vigili del Fuoco, questi ultimi hanno preso in consegna il cane dell’uomo e lo hanno riconsegnato ai famigliari.