Olginate. Perde il controllo della microcar e si schianta contro un palo

Incidente in centro a Olginate oggi, mercoledì 29 dicembre

Fortunatamente nessuno dei due giovani a bordo del veicolo ha riportato gravi ferite

OLGINATE – Fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze l’incidente avvenuto oggi, mercoledì 29 gennaio, intorno alle 12.40, in centro a Olginate. Un 20enne alla guida di una microcar ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva via Sant’Agnese finendo per schiantarsi contro un palo.

Sul posto è giunta immediatamente un’ambulanza della Croce San Nicolò di Lecco. Il giovane alla guida ha rifiutato il ricovero, mentre è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice verde (poco critico) il passeggero di 14 anni che era con lui. Sul posto anche la Polizia Locale di Olginate che dovrà stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.