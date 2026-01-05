Olginate piange Ilaria Marchetti volontaria della Protezione Civile morta a 43 anni

Nel 2009 aveva contribuito alla nascita del gruppo. Se n’è andata dopo aver lottato contro una malattia

Donna generosa e altruista, era molto attiva nel mondo del volontariato

OLGINATE – In questo inizio d’anno un altro doloroso lutto ha colpito la nostra provincia, in particolare la comunità di Olginate. Nelle scorse ore è morta a soli 43 anni Ilaria Marchetti, volto noto in paese per il suo prezioso contributo nel processo di nascita del gruppo di Protezione Civile di Olginate nell’ormai lontano 2009 e per averne fatto parte come volontaria attiva e generosa.

Laureata in Geologia all’Università degli Studi di Milano, ormai da tempo stava combattendo contro una malattia che, nonostante una grandissima forza d’animo, alla fine ha avuto la meglio. Persona generosa e altruista, molto attiva nel mondo del volontariato, era legata anche ai locali gruppi Avis e Aido.

In queste ore tante le persone che ne ricordano il sorriso che non ha mai perso nemmeno nei momenti più difficili. E’ possibile dare un ultimo saluto a Ilaria Marchetti presso la Casa Funeraria Galli in via della Pergola, 55 a Lecco fino alle ore 13 di giovedì 8 gennaio, quindi la salma sarà accompagnata al tempio crematorio.