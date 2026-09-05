Olginate piange Mauro Sala: “Ha intrecciato la sua storia con quella del nostro paese in modo silenzioso e concreto”

Il commosso ricordo del sindaco Marco Passoni

68 anni, era un punto di riferimento in diversi ambiti: i funerali verranno celebrati lunedì

OLGINATE – “Oggi perdiamo una presenza buona, una di quelle che non fanno rumore ma che rendono più solido il paese”. Sono parole cariche di affetto, stima e riconoscenza quelle che il sindaco Marco Passoni riserva a Mauro Sala, scomparso all’età di 68 anni. Rappresentante dell’associazione Marinai, Sala era una di quelle persone presenti e disponibili a dare una mano, consapevole dell’importanza di rimboccarsi le maniche e dare una mano concretamente.

Impossibile non ricordarlo alle cerimonie del 4 novembre, di cui era il cerimoniere fisso. “Per noi però non è stato solo questo. “Era il cuore discreto di una tradizione che lui custodiva come un dono prezioso. Ogni anno, in quelle celebrazioni, vedevo nei suoi occhi un rispetto autentico, quasi commosso, per ciò che stavamo ricordando. La cura con cui preparava ogni dettaglio non era semplice organizzazione: era amore per la comunità, per la memoria, per i valori che ci tengono insieme. E chi lo ha visto all’opera sa che Mauro non faceva nulla per dovere. Lo faceva perché ci credeva”.

Per questo Passoni sottolinea come Sala sia stato capace di “intrecciare la sua storia con quella del nostro paese in modo silenzioso e molto concreto”.

Garbato, discreto e attento, era sempre pronto a dare una mano anche alla Pro Loco: “Quando poteva, Mauro arrivava con le sue braccia forti e il suo sorriso tranquillo, pronto ad aiutare senza chiedere nulla in cambio. Montare, spostare, sistemare, sostenere: era il suo modo di dire “ci sono”. Un modo semplice, ma che raccontava tutto di lui”. Il primo cittadino svela anche un aneddoto personale: “C’era poi un’attenzione che non dimenticherò: Mauro non mancava mai di chiamarmi per gli auguri di Pasqua, di Natale e per ogni altra festività. Un gesto semplice, ma pieno di significato. Era il suo modo di dire “ti penso”, “ti sono vicino”, “ci tengo”. Un segno di delicatezza e rispetto che racconta più di tante parole”.

I funerali verranno celebrati lunedì pomeriggio, alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Sant’Agnese, preceduti dalla recita del rosario.

“Alla sua famiglia va il nostro abbraccio più sincero, quello dell’Amministrazione e di tutta la comunità. Mauro resterà nei gesti che ha donato, nella passione che ha messo nelle cose, nella gentilezza che ha lasciato dietro di sé. E ogni 4 Novembre, ogni volta che monteremo qualcosa insieme, ogni volta che servirà una mano, ci accorgeremo che un po’ di Mauro è ancora lì”.