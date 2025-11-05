Olginate piange Miriam Cornara, sindaco dal 2001 al 2006 e storica maestra

E’ grande il dolore in paese per la morte di una donna che ha dato moltissimo alla sua comunità

“Il suo operato è stato caratterizzato da attenzione verso i cittadini più deboli, spirito di servizio e amore per il territorio”

OLGINATE – E’ grande il dolore a Olginate per la morte di Miriam Cornara, 73 anni, sindaco di Olginate dal 2001 al 2006. Oltre all’impegno politico per il proprio paese, Miriam Cornara è stata anche una storica maestra alle elementari della frazione Capiate facendo crescere, sotto la sua ala, generazioni di ragazzi.

Apprezzata e molto conosciuta in paese, prima dell’esperienza da sindaco era stata assessore nella Giunta guidata dal sindaco Italo Bruseghini, da cui ereditò il testimone, appunto, dal 2001. Miriam Cornara è morta nelle scorse ore a causa di una malattia che non le ha lasciato scampo.

“Donna di grande sensibilità e impegno civico, Miriam ha guidato Olginate con passione, dedizione e senso di responsabilità, lasciando un segno indelebile nella nostra comunità – hanno ricordato dall’amministrazione comunale -. Il suo operato è stato caratterizzato da attenzione verso i cittadini più deboli, spirito di servizio e amore per il territorio. Ci uniamo al dolore della famiglia e di tutti coloro che le hanno voluto bene, ricordando con gratitudine il suo contributo alla vita pubblica e il suo esempio di integrità e generosità. La sua memoria resterà viva nel cuore della nostra comunità”.

Miriam Cornara lascia il marito Mario Panzeri, la figlia Ilaria e la nipote Wanda e tutti i parenti. E’ possibile renderle omaggio presso l’ospedale Manzoni di Lecco fino a venerdì 7 novembre alle ore 13.30.