Olginate. Ricerche sull’Adda per un possibile disperso

Vigili del Fuoco impegnati nelle ricerche a Olginate

Si teme un disperso nell’Adda, gli abiti ritrovati sull’ex ponte della ferrovia

OLGIATE – Sono iniziate nella prima mattina di lunedì le operazioni di soccorso a Olginate per un possibile disperso tra le acque del fiume Adda.

Al lavoro la squadra speleo fluviale dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche i carabinieri di Olginate e Calolzio. Secondo le prime informazioni, l’allarme sarebbe scattato dopo che sono stati ritrovati gli indumenti di un uomo sulla passerella pedonale, l’ex ponte della ferrovia.

Sul luogo sarebbero giunti in mattinata anche i familiari del presunto disperso. Si cerca un quarantenne residente in zona.

I soccorritori hanno allestito il campo base delle ricerche in via dell’Industria, in prossimità del ponte pedonale.

AGGIORNAMENTO –Poco dopo le 11, il corpo senza vita dell’uomo è stato rinvenuto dai Vigili del Fuoco (qui l’articolo)