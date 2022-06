Olginate: scomparso da casa, 59enne ritrovato morto all’alba

La scomparsa di un 59enne a Olginate ha allertato i familiari in serata

E’ stato ritrovato privo di vita all’alba, la causa della morte sarebbe un malore

OLGINATE – Tragico rinvenimento nella primissima mattinata di sabato a Olginate: intorno alle 6, il corpo di un uomo è stato trovato in via dell’Industria. Subito sono stati allertati i soccorsi ma per la persona non c’è stato nulla da fare, era già privo di vita.

Si tratta di un 59enne che risultava irrintracciabile nella serata di ieri, la cui scomparsa aveva messo in allarme i famigliari. La morte, secondo le prime informazioni, sarebbe dovuta a cause naturali.