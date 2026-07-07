Olginate. Scontro auto moto a Capiate: soccorso un 37enne

L’incidente è avvenuto poco prima delle 13 di oggi, martedì 7 luglio

Il motociclista è stato trasferito in codice giallo all’ospedale

LECCO – Incidente tra un’auto e una moto a Capiate all’altezza dell’intersezione tra la Sp 72 e via Bedesco.

Per motivi al vaglio delle forze dell’ordine intervenute per i rilievi un’auto e una moto si sono scontrate. Nell’urto il motociclista è caduto al suolo scivolando a terra per qualche metro. Una caduta che ha comportato alcuni traumi che hanno reso necessario il trasporto dell’uomo di 37 anni all’ospedale per accertamenti.

Sul posto l’automedica, un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio e i Vigili del Fuoco.