Olginate. Scontro auto-moto sulla Sp72, soccorso un ragazzo

L’allarme poco dopo le 21, il conducente della moto trasportato all’ospedale con alcune fratture

Sul posto un’ambulanza, l’automedica e la Polizia Stradale che dovrà ricostruire l’esatta dinamica

OLGINATE – Brutto incidente nella serata di ieri, giovedì 30 aprile, a Olginate, lungo la Strada Provinciale 72 al confine con il comune di Airuno. Erano da poco passate le ore 21 quando è scattato l’allarme per uno scontro tra un’auto e una moto. Sul posto si è precipitata l’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio assieme all’automedica da Lecco.

Ad avere la peggio sono stati gli occupanti della moto, un ragazzo e una ragazza sulla trentina. Il giovane, che era alla guida della moto, è stato trasportato in codice giallo (mediamente critico) all’ospedale di Lecco con una frattura al braccio e una frattura alla gamba, mentre la ragazza se l’è cavata con alcune escoriazioni e non ha avuto bisogno del ricovero in ospedale.

Gli agenti della Polizia Stradale hanno effettuato tutti i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.