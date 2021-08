Olginate. Vedono una persona nel fiume, attivati i soccorsi

Richiesta di soccorso lanciata alle 10 circa di oggi, lunedì

Sul posto Vigili del Fuoco e nucleo SAF, Carabinieri e ambulanza

OLGINATE – (Articolo in aggiornamento) –

Ore 13.00 – Falso allarme, sospese le ricerche. (ARTICOLO)

Ore 12.00 – Sono arrivati anche i sommozzatori dei Vigili del Fuoco.

Ore 11.47 – Giunto sul posto anche l’elisoccorso dei Vigili del Fuoco per perlustrare dall’alto il tratto di fiume interessato.

Sono attimi di apprensione quelli che si stanno vivendo a Olginate, in via dell’Industria, lungo le rive del fiume Adda, dopo la richiesta di soccorso lanciata alle 10 circa di oggi, lunedì, da alcuni testimoni che, dalla sponda calolziese, avrebbero visto una persona nel fiume (forse un ragazzino) in difficoltà nel fiume e un secondo ragazzino a riva.

Sul posto sono quindi giunti i Vigili del Fuoco e il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), i Carabinieri e l’ambulanza dei Volontari del Soccorco Calolziese.

Dopo aver raccolto informazioni ascoltando i testimoni, i soccorsi stanno iniziando a scandagliare il fiume che, dopo le piogge dei giorni scorsi, si presenta piuttosto alto e con una forte corrente.

Maggiori informazioni e aggiornamenti non appena possibile.