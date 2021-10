Incidente a Pescate tra tre mezzi. Code lungo la Provinciale

E’ successo oggi, venerdì, poco dopo le 14 lungo la Provinciale

A scontrarsi tre mezzi: coinvolte quattro persone, fortunatamente non in maniera grave

PESCATE – Due ambulanze e i vigili del Fuoco allertati per l’incidente poco dopo le 14 di oggi, venerdì 15 ottobre, in via Roma a Pescate.

Da quanto è stato possibile apprendere il frontale ha coinvolto un’auto, un camion e un furgoncino. Coinvolte quattro persone, fortunatamente non in modo grave.

L’incidente ha creato traffico lungo la Sp 72 in entrambe le direzioni. Sul posto si è mobilitato il personale della Croce San Nicolò da Lecco con un’automedica del 118 e un mezzo di soccorso da Mandello. Cinque le persone a cui è stata prestata assistenza: un ragazzo di 25 e due uomini di 37 e 50 anni; oltre a una ragazza di 28 anni e una donna 52 anni.