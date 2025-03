Paura in mattinata a Olginate, 32enne investita in via Spluga

Fortunatamente la donna non sarebbe in pericolo di vita

Sul posto automedica da Lecco, Croce Rossa di Merate e Carabinieri

OLGINATE – Paura in mattinata a Olginate per una persona che è stata investita da un’auto in via Spluga, lungo la strada provinciale 72. I soccorsi sono stati allertati intorno alle ore 8.30 in codice rosso (molto critico).

Sul posto si sono precipitate l’automedica da Lecco e un’ambulanza della Croce Rossa di Merate. Fortunatamente la donna coinvolta, 32 anni, non sarebbe in pericolo di vita ed è stata trasportata all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico). I Carabinieri si sono occupati dei rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.