Pescate: carambola sulla Provinciale. Due auto finiscono contro una saracinesca

L’incidente è avvenuto questa sera, mercoledì, poco dopo le 22.30

Dopo lo scontro, le auto sono finite contro la saracinesca dell’Elettrauto di via Roma

PESCATE – Grande mobilitazione dei soccorsi questa sera, mercoledì, intorno alle 22.30 lungo la Sp 72 a Pescate. Per cause al vaglio delle forze dell’ordine intervenute per i rilievi, due auto si sono scontrate lungo via Roma.

L’urto è stato particolarmente violento tanto che i veicoli sono finiti fuori strada, finendo con il muso contro la saracinesca dell’Elettrauto di via Roma. Immediatamente è scattata la chiamata ai soccorsi con l’invio sul posto, inizialmente in codice giallo, di tre ambulanze (Croce Rossa Galbiate, Croce San Nicolò e Soccorso Cisanese). Sul posto si sono portati anche i Vigili del Fuoco.

Fortunatamente le condizioni delle tre persone coinvolte nell’incidente sono apparse meno gravi di quanto ipotizzato in un primo tempo: i tre ragazzi coinvolti sono stati infatti trasferiti al Pronto Soccorso per accertamenti in codice verde.