Pescate: crolla un’impalcatura, chiusa via per Galbiate

Il vento ha fatto cadere una grossa impalcatura

Chiusa momentaneamente la strada tra Galbiate e Pescate

PESCATE – Ancora danni per il forte vento: lungo la strada che collega Pescate a Galbiate, una grossa impalcatura si è staccata da un fabbricato ed è crollata sulla strada, ora chiusa per motivi di sicurezza.



La Polizia Locale di Pescate e quella di Galbiate bloccano gli accessi dalla provinciale di Pescate, da via Giovanni XXIII mentre la pattuglia di Galbiate indirizza e devia il traffico su via IV novembre. Stanno coordinando gli interventi i comandanti di Pescate e Garlate Chiara Fontana e di Galbiate Danilo Bolis.

Aperta e utilizzabile per gli spostamenti è via per Garlate