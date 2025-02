Pescate. Da inizio 2025 già 13 auto senza assicurazione sottoposte a sequestro

Sempre da inizio anno comminate oltre 20 sanzioni per mancata revisione

PESCATE – Dall’inizio del 2025 sono già 13 le auto poste sotto sequestro dalla Polizia Locale di Pescate perché prive di assicurazione. Solo nella giornata di martedì scorso sono stati ben quattro i mezzi sequestrati, più un altro sottoposta a fermo amministrativo. Inoltre, sempre da inizio anno, sono state comminate oltre 20 sanzioni per mancata revisione.

“Se consideriamo che le sanzioni per mancanza di assicurazione ammontano a 866 euro cadauna, i fermi amministrativi a 1.984 euro e le revisioni scadute a 173 euro cadauna, è facile immaginare che di questo passo i 250 mila euro elevati lo scorso anno saranno abbondantemente superati” ha commentato il sindaco di Pescate Dante De Capitani.

“E’ un fenomeno preoccupante che va assolutamente contrastato perché queste violazioni mettono in pericolo la sicurezza di tutti – ha continuato il primo cittadino – Ringrazio pubblicamente il comandante Chiara Fontana e i suoi agenti per i controlli capillari compiuti sulle nostre strade. E’ bene che si sappia che chi entra a Pescate col veicolo non in regola difficilmente la fa franca”.

Pur essendo un piccolo paese, Pescate può contare, oltre al Comandante, anche su quattro agenti esterni provenienti dai comuni di Mariano Comense, Imbersago, Abbadia e Casatenovo che, in particolari occasioni, operano anche nelle ore notturne, contribuendo in maniera significativa al controllo del territorio.