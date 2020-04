Pescate dice addio a Renato Rocca: ex vicesindaco, già presidente dell’Aido

Dolore a Pescate per la morte di Renato Rocca, 77 anni

Consigliere comunale, ex presidente Aido, era stato vicesindaco di De Capitani

PESCATE – “Abbiamo iniziato insieme quattordici anni fa. Dicendo che per Pescate ci avremmo messo il cuore… Io, tu ed Elio abbiamo perso, lavorato, lottato e poi vinto due volte… Finiamo noi il lavoro, Renato… Tu guarda Pescate da lassù, nelle stelle del privilegio. Addio Vicesindaco degli anni belli. Addio amico mio”.

E’ il saluto carico di commozione con il quale Dante De Capitani ha salutato l’amico Renato Rocca, al suo fianco in questi dieci anni alla guida della cittadina di Pescate.

Rocca, persona molto conosciuta in paese, ha guidato per due mandati la locale sede dell’associazione Aido, passando il testimone ne 2012 a Miriam Lombardi.

Consigliere comunale del comune di Pescate, nel 2011, con la vittoria del neo sindaco Dante De Capitani, ha ricoperto l’incarico di assessore ai servizi sociali, per poi acquisire nel gennaio del 2014 anche le deleghe al personale e al patrimonio dopo le dimissioni per motivi lavorativi di Marcello Giro, al quale subentrò come vicesindaco.

Nel 2016 era stato rieletto in consiglio comunale sempre nella lista di Dante De Capitani (‘Pescate per le Libertà’) ricoprendo il ruolo di consigliere comunale. Anche in quell’occasione aveva passato il testimone da vicesindaco a Miriam Lombardi, attuale vice del primo cittadino.

Renato Rocca aveva 77 anni. Lascia la moglie Lorenza, il figlio Roberto e tre nipoti. Nel rispetto delle norme vigenti le esequie non verranno celebrate. Una benedizione in forma privata verrà impartita nel cimitero di Pescate.