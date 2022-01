Pescate. E’ morto l’Alpino Egidio Riva, anima delle sagre del paese

Un impegno continuo a favore del suo paese. Il ricordo del sindaco De Capitani

“Un carattere buono, persona umile e laboriosa, sempre pronta ad aiutare tutti”

PESCATE – E’ grande il dolore a Pescate per la morte dell’Alpino Egidio Riva. Volontario instancabile era una colonna del locale gruppo Alpini nonché delle tante sagre che ogni anno vengono organizzate a Pescate. Proprio per questo suo impegno continuo a favore del paese era stato premiato, insieme a tutti gli altri volontari, nella Festa del Ringraziamento che l’amministrazione organizza in occasione delle festività natalizie.

A ricordarlo con un commosso saluto è proprio il sindaco di Pescate Dante De Capitani: “La scomparsa dell’Alpino Egidio Riva lascia un vuoto nella comunità pescatese, che ricorda con commozione il grande impegno civile e sociale che ha contraddistinto tutta la sua vita. Egidio era l’anima del gruppo Alpini di Pescate e delle Sagre di Pescate fin dalla loro nascita”.

“Un carattere buono, persona umile e laboriosa, sempre pronta ad aiutare tutti come nello spirito di un vero alpino – ha continuato il sindaco -. Prima del ricovero in ospedale aveva appena finito di accendere la stella di Natale sulla Casa delle Sagre e si apprestava a fare lo stesso sulla chiesetta di San Giuseppe alle Torrette, come faceva immancabilmente tutti gli anni. Una chiesetta, quella della frazione in cui era nato, a cui era molto affezionato e che aveva contribuito a restaurare. Stavolta non è riuscito ad accenderla quella stella che se lo è portato lassù con lei”.