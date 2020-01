Pescate-Garlate: nel 2019 oltre 252 mila euro di sanzioni elevate dalla Locale

L’intervento del sindaco Dante De Capitani

Il primo giorno dell’anno è l’occasione per tracciare il bilancio dell’operato della Polizia Locale

PESCATE – Con la fine del 2019 e l’inizio del nuovo anno è già tempo di bilanci e il primo ad arrivare è quello del Comando di polizia locale intercomunale di Pescate e Garlate diretto dal sindaco Dante De Capitani che ha chiuso l’anno con un totale di 252.522 euro di sanzioni al codice della strada elevate.

Nel territorio del comune di Pescate le sanzioni spiccate nei confronti degli automobilisti sono state 1060 per un importo pari a 150777 euro, mentre nel territorio del comune di Garlate le sanzioni elevate sono state 872 per un importo di 101745 euro.

La stragrande maggioranza, fa sapere il sindaco, riguardano l’assenza di revisione degli autoveicoli e l’assenza di assicurazione.

Seguono i divieti di sosta soprattutto a Pescate, i passaggi vietati agli autocarri in via per Galbiate e i divieti di svolta sulla strada provinciale sempre a Garlate. Oltre alle sanzioni al codice della strada sono state elevate sanzioni per abbandono dei rifiuti che ammontano a 7207 euro a Pescate, tutte elevate da De Capitani, e 1015 euro a Garlate.

Con una parte di questi soldi abbiamo retribuito i 12 agenti di polizia locale esterni che gravitano sul Comando.