Pescate, incidente sulla Provinciale: soccorso un motociclista

L’incidente è avvenuto poco prima delle 11 sulla Sp 72

Il motociclista sarebbe caduto a terra dopo aver urtato il cordolo dell’isola spartitraffico

PESCATE – Ha urtato contro il cordolo dell’isola spartitraffico ed è caduto rovinosamente al suolo. Incidente questa mattina, venerdì, poco prima delle 11 lungo la provinciale a Pescate all’altezza del supermercato Bennet. Coinvolto un uomo di 73 anni, residente a Mandello, che stava percorrendo la Sp 72 a bordo della sua moto Guzzi.

Per cause ancora da stabilire, il motociclista ha urtato contro il cordolo ed è finito a terra. Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi con l’arrivo di un’ambulanza della Croce Rossa e dei carabinieri. Dopo le prime cure prestate in loco, l’uomo è stato trasportato in ospedale per accertamenti avendo rimediato un trauma al polso sinistro.