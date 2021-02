PESCATE – Incidente poco prima delle 16 di oggi, lunedì, a Pescate, sulla rampa di accesso alla SS36 in direzione Nord. Due auto si sono tamponate proprio all’altezza della corsia di immissione della rampa di Pescate.

L’incidente ha causato un restringimento di carreggiata con la conseguenza di code e rallentamenti sia per chi deve accedere alla Strada Statale 36 da Pescate, sia in uscita dal tunnel del Barro. Eventuali maggiori informazioni non appena possibile.