PESCATE – Soccorsi al lavoro in una azienda di Pescate questa mattina, lunedì 5 ottobre, poco prima delle 11.30. Un’ambulanza e l’automedica si sono recate in una ditta di via Roma, in località Pescalina. Un lavoratore di 59 anni avrebbe riportato un trauma ad una gamba. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico).