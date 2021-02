Dolore a Pescate per la morte di Pancrazio Morrone in un tragico incidente

Il sindaco: “Vicinanza e sostegno per aiutare la sua famiglia”

PESCATE – Un dramma che ha scosso il paese di Pescate, la tragica morte di Pancrazio Morrone, 70enne che sabato ha perso la vita a Malgrate in un incidente con un escavatore (vedi articolo).

“Ho manifestato stamattina alla signora Veronica, moglie di Pancrazio Morrone le più sentite condoglianze a nome di tutta la comunità pescatese per la tragedia occorsa – spiega il sindaco Dante De Capitani – Alla vedova ho portato la vicinanza di tutta la nostra Comunità, a lei e ai suoi cinque figli, la più piccola di sette anni e la volontà di istituire forme di sostegno e aiuto per la famiglia, in relazione alle necessità soprattutto dei figli più piccoli”.

“Abbiamo già mostrato in tante occasioni di essere una Comunità unità e solidale – aggiunge il primo cittadino – e non mancherà l’abbraccio e il sostegno di noi tutti alla famiglia Morrone”.

I funerali del 70enne saranno stabiliti dopo che sarà eseguito l’esame autoptico sulla salma dell’uomo.