Attraverso le telecamere del parcheggio è stato facile rintracciare i colpevoli

“Un cittadino membro delle sentinelle pescatesi, viste le cartacce, ha subito allertato il sindaco ed è scattata la maxi multa”

PESCATE – “Sono arrivati dopo le ore 22 al nuovo parcheggio sopra la casetta dell’acqua, a lato dell’area cani, hanno fermato l’auto su uno stallo, hanno spento le luci della vettura, hanno mangiato e bevuto pietanze acquistate nel vicino fast food. Alla fine delle libagioni aprono la portiera lato passeggero e fanno cadere una borsa di carta piena di rifiuti, che poi il vento della notte ha sparso ovunque”.

Non hanno fatto i conti con le nove recenti telecamere installate nel parcheggio, che hanno immortalato tutta la scena e ovviamente la targa dell’utilitaria. A raccontare la vicenda è il sindaco di Pescate Dante De Capitani che ha fatto del decoro e della pulizia una sua bandiera.

“Soprattutto non avevano fatto i conti con un cittadino membro delle sentinelle pescatesi che, viste le cartacce, ha subito allertato il sindaco – continua il sindaco -. Il fatto è successo in un parcheggio illuminato a giorno e quindi per il comandante della Polizia Locale Chiara Fontana è stato facile risalire ai colpevoli, ai quale arriverà una sanzione del sindaco non per l’abbandono di un rifiuto solo ma dei sei rifiuti complessivi contenuti nel sacchetto e rinvenuti lì attorno, per una cifra complessiva vicina ai 700 euro“.

“L’eco delle numerose sanzioni comminate al parcheggio del parco Torrette ha scoraggiato molti ad andare a sporcare lì come facevano di solito, e quindi hanno cambiato parcheggio in una zona più defilata, ma sono caduti dalla padella alla brace perché il parcheggio della casetta acqua, a differenza di altri meno recenti, è illuminato con lampade di ultima generazione molto potenti” ha concluso De Capitani.