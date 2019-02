L’incidente avvenuto intorno alle 18 di venerdì

Ferito un giovane straniero

PESCATE – Grave incidente lungo la strada provinciale a Pescate, dove un uomo è stata travolta da un’auto in prossimità di un attraversamento pedonale.

L’incidente è avvenuto all’altezza della bocciofila. Pare che il pedone stesse utilizzando le strisce pedonali quando la vettura lo ha investito. Si tratterebbe di un giovane straniero.

I sanitari, giunti con ambulanza e automedica, gli hanno prestato le prime cure per poi caricarlo con una barella sul mezzo di soccorso. Anche una squadra dei Vigili del Fuoco, che transitava lungo la provinciale, si è fermata in supporto al personale sanitario. Il ferito avrebbe riportato traumi seri ma era cosciente.

La strada è rimasta chiusa per una decina di minuti, per consentire le operazioni di soccorso, poi è stata riaperta a senso unico alternato. Sul posto le forze dell’ordine per chiarire la dinamica.