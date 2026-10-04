Pescate, perde il controllo della moto e va contro il guardrail: 22enne in codice rosso all’ospedale

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E’ successo questo pomeriggio, domenica, intorno alle 15

Sul posto ambulanza e carabinieri: il 22enne è stato trasportato in codice rosso al Manzoni

PESCATE – Ha perso il controllo della moto andando a sbattere contro il guardrail situato ai lati della carreggiata. E’ stato trasportato in codice rosso all’ospedale Manzoni di Lecco il ragazzo di 22 anni, residente a Mandello del Lario, caduto dalla sua moto lungo la Sp 583 non distante dall’intersezione con via Alzaia.

L’allarme è scattato intorno alle 15 quando il giovane, che stava effettuando un giro in moto insieme a un gruppo di amici, è finito fuori strada, sbattendo contro il guardrail. Un impatto molto violento con il ragazzo finito a terra, cosciente, ma con diverse ferite e traumi all’addome e alle gambe. Immediatamente è stato lanciato l’allarme con l’invio sul posto, in codice rosso, di un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco e l’automedica.

Presenti sul posto anche i carabinieri della stazione di Oggiono che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente. Da quanto è stato possibile apprendere si tratta di una caduta autonoma che non ha coinvolto altri mezzi né persone.

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