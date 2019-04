Chiusura totale della provinciale tra Olginate e Valgreghentino venerdì notte

Si effettueranno controlli al ponte sul torrente Greghentino

OLGINATE – Controlli in vista per il ponte della strada provinciale sopra il torrente Greghentino, al confine tra Olginate e Valgreghentino: lo fa sapere la provincia annunciando la chiusura della SP72 tra la serata e la notte di venerdì, fino all’alba di sabato.

La chiusura al transito riguarda il tratto di provinciale dall’intersezione tra SP 72 e Via Moronata e la rotatoria all’intersezione tra SP 72 e SP 57 di Valgreghentino/Via F.lli Kennedy, in Comune di Olginate) per esecuzione di verifiche strutturali del ponte lungo la SP 72.

La chiusura insisterà dalle ore 22.30 di venerdì 12 aprile 2019 alle ore 5.30 di sabato 13 aprile 2019 e comunque fino alla fine delle operazioni, per l’esecuzione di verifiche strutturali del ponte lungo la SP 72 a scavalco del torrente Greghentino