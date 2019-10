Ribaltamento all’alba a Pescate. L’intervento dei Vigili del Fuoco

Perde il controllo della propria auto e si ribalta lungo la SS36

Soccorsa una donna di 30 anni

PESCATE – Intervento all’alba di questa mattina per il personale del 118 e i Vigili del Fuoco di Lecco. Erano le 5.30 quando è scattata la chiamata, in codice rosso, ai soccorsi per un’auto ribaltatasi in prossimità della rampa d’accesso del ponte Manzoni. Alla guida una donna di 30 anni.

Immediato l’intervento degli uomini dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area consentendo poi ai soccorritori di prestare le prime cure alla 30enne, trasportata in codice giallo al pronto soccorso di Lecco.

Sul posto anche la Polizia stradale.