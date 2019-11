Ritrovato senza vita il 57enne scomparso da Valgreghentino

L’uomo, residente a Valgreghentino, è stato rinvenuto privo di vita

Il ritrovamento nella zona del Santuario della Rocchetta

VALGRENTINO – Si è conclusa drammaticamente la vicenda legata alla scomparsa di Giovanni Di Bello, 57enne residente a Valgreghentino di cui non si avevano più notizie dalla giornata di giovedì: l’uomo è stato trovato privo di vita nella zona del Santuario della Rocchetta.

Il ritrovamento è avvenuto poco dopo le 16.30 di venerdì. Sul posto sono intervenuti i sanitari insieme ai carabinieri della Compagnia di Merate ma per l’uomo, classe 1962, non c’era più niente da fare. Secondo le informazioni emerse, la morte sarebbe stata causata da un gesto volontario. Anche i Vigili del Fuoco sono stati chiamati ad assistere i sanitari nelle operazioni e per il recupero della salma.

Giovanni Di Bello, giovedì pomeriggio, non aveva fatto rientro a casa dopo il lavoro e i familiari, preoccupati avevano dato l’allarme.