Schianto nella notte a Olginate, auto esce di strada e si ribalta contro un palo

Finisce fuori strada e schianta contro un palo dell’elettricità

L’auto si ribalta, guidatore illeso. E’ successo a Olginate

OLGINATE – Un incidente all’apparenza grave ma che fortunatamente non avrebbe avuto conseguenze serie per il conducente della Volkswagen Polo uscita di strada sulla provinciale, in via per Milano.

Il sinistro è avvenuto poco dopo l’una della scorsa notte, all’altezza della rotonda all’incrocio con via Lavello. Proprio a quella rotatoria, la vettura avrebbe sbandato finendo dritta contro la cancellata di una concessionaria di auto, abbattendo parte della recinzione, ribaltandosi e concludendo la propria corsa contro un palo della corrente.

All’arrivo dei soccorsi, l’uomo era già fuori dall’auto, praticamente illeso. I Vigili del Fuoco si sono occupati di riportare sulla strada il veicolo, poi rimosso dal soccorso stradale. Sul posto anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e sottoposto l’automobilista all’alcoltest. E’ stato necessario inoltre l’arrivo dei tecnici dell’Enel per effettuare verifiche e un primo intervento sul palo elettrico abbattuto.