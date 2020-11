Schianto nella notte a Valgreghentino, morta una giovane di 19 anni

Incidente mortale domenica sera a Valgreghentino

Auto finisce contro un albero, morta una ragazza di 19 anni

VALGREGHENTINO – Tragedia nella tarda serata di ieri, domenica, a Valgreghentino: un’auto con a bordo tre giovani è uscita di strada finendo contro un albero. E’ successo intorno alle 23.30 in via Kennedy.

Uno schianto terribile nel quale ha perso la vita una ragazza di 19 anni, Beatrice Ceraudo di Olginate. Soccorsi anche gli altri due giovani che erano con lei, due ventenni. Uno di loro, seduto sul sedile anteriore del mezzo, è in gravi condizioni ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Lecco. Incolume il ragazzo che era alla guida.

Beatrice Ceraudo, che si trovava seduta sul sedile posteriore dell’auto, non ce l’ha fatta, ne è stato constatato il decesso dai sanitari, intervenuti insieme ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Stradale. Gli agenti hanno eseguito i primi rilievi per definire la dinamica dell’accaduto e sottoposto il 20enne alla guida ad alcoltest, risultato positivo. Il ragazzo è stato denunciato per omicidio stradale.