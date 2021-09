Serio incidente sulla strada provinciale a Olginate

Ferito un motociclista, soccorso dai sanitari arrivati anche in elicottero

OLGINATE – Scontro sulla provinciale a Olginate: un motociclista è rimasto coinvolto nell’incidente accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì, all’altezza della rotonda all’incrocio con via Belvedere.

Per soccorrere il giovane biker, 20 anni, è stato mobilitato l’elicottero del 118, decollato da Bergamo e atterrato in un terreno vicino alla provinciale, sul posto anche personale della Croce Rossa, una seconda ambulanza e anche i carabinieri per accertare la dinamica del sinistro.

Inevitabili le ripercussioni al traffico con rallentamenti in entrambe le direzioni. Apparentemente seri i traumi riportati dal ventenne.