Schianto tra auto e scooter a Olginate, 57enne trasportata in ospedale

L’incidente domenica mattina a Olginate, soccorsa una donna al volante di uno scooter

Trasportata all’ospedale, avrebbe riportato traumi lievi

OLGINATE – E’ rimasta ferita in modo fortunatamente non grave la donna di 57anni coinvolta nell’incidente avvenuto domenica mattina in via Redaelli a Olginate, lungo la strada che porta al ponte che collega il paese con Calolzio.

Il sinistro è avvenuto alla rotatoria, forse a causa di una mancata precedenza. L’auto avrebbe urtato la moto facendo cadere a terra la conducente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa di Galbiate e i carabinieri.

La donna alla guida dello scooter è stata trasportata in ospedale in codice verde.