L’incidente intorno a mezzogiorno sulla provinciale a Garlate

Due auto si sono scontrate, feriti 28enne e 57enne in ospedale

GARLATE – Serio incidente quello avvenuto poco dopo mezzogiorno di oggi, domenica, sulla provinciale a Garlate dove due auto si sono scontrate.

Sul posto è stata inviata un’ambulanza della Croce San Nicolò insieme ai Vigili del Fuoco in loro supporto. Nel sinistro sono rimasti feriti, fortunatamente in maniera non grave, un giovane di 28 anni che si è procurato un trauma facciale ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Lecco, e una donna di 57 anni anch’essa trasportata al Manzoni in codice verde per un trauma cervicale.