Scontro auto-moto a Garlate, muore motociclista

Il tragico incidente è avvenuto lungo la Strada Provinciale 72, poco prima delle 14.30

GARLATE – Drammatico incidente a Garlate nel pomeriggio di oggi, domenica 20 agosto, in via Statale, sulla Strada Provinciale 72, dove un motociclista di 47 anni ha perso la vita.

L’uomo in sella ad una moto di grossa cilindrata si è scontrato con un’auto, forse impattando anche con una seconda macchina, prima di finire a terra. Un impatto violento che non gli ha lasciato scampo.

Sul posto sono intervenute due ambulanze (Volontari del Soccorso di Calolziocorte e Croce San Nicolò di Lecco) e l’automedica, nel sinistro sarebbero rimaste coinvolte tre persone, oltre al 47enne deceduto, un secondo uomo di 33 anni e una terza persona di 34 anni.

Al momento è stata chiusa la strada nel tratto interessato dall’incidente mortale, per consentire l’intervento dei soccorsi da parte dello staff medico-sanitario e di effettuare i rilievi ai Carabinieri necessari per stabilire l’esatta dinamica del drammarico sinistro.

Da una prima ricostruzione dei fatti, che dovrà essere confermata dalle Forze dell’Ordine al termine degli accertamenti, sembrerebbe che un’auto proveniente da Lecco verso Garlate abbia svoltato a sinistra per imboccare via Filippetta nel momento in cui, dalla parte opposta, stava per sopraggiungere la moto.

La due ruote avrebbe urtato l’auto finendo, probabilmente, anche per scontrarsi contro una seconda macchina, una Volkswagen Tiguan, la quale, nel tentativo di evitare l’impatto con la due ruote, ha urtato il muro a bordo strada. Una sequenza che purtroppo è stata fatale per il motocicislta.