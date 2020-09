Sparatoria a Olginate, due feriti, uno è gravissimo

E’ successo poco prima delle 14

OLGINATE – Sparatoria con due feriti a Olginate, uno dei quali soccorso in gravissime condizioni. E’ accaduto nel primissimo pomeriggio di oggi, domenica, in via Albegno, proprio di fronte al Convento Santa Maria La Vite.

I colpi di un’arma da fuoco sono stati uditi da tutto l’isolato. Un uomo è rimasto a terra, colpito dai proiettili. Le sue condizioni sarebbero critiche. Un’altra persona, come appreso, è stata invece soccorsa nella vicina via al Crotto con una ferita sempre da arma da fuoco. L’aggressore è fuggito.

Sul posto si sono prontamente portate due ambulanze, un’automedica, i Carabinieri di Merate e di Lecco e la Polizia di Stato. Da chiarire i contorni della vicenda, le forze dell’ordine stanno indagando. Tra le ipotesi vi è quella di un regolamento di conti legato alla lite accaduta questa notte, sempre a Olginate, tra un 25enne residente a Calolzio e altre persone.

Sul posto si è portato anche il sindaco di Olginate Marco Passoni.

Articolo in aggiornamento