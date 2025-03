L’incidente si è registrato poco prima delle 11:30 di oggi, lunedì. Possibili code per chi viaggia in direzione Sondrio

PESCATE – Un camion ha perso il carico lungo la SS36, all’altezza dell’intersezione con la rampa di ingresso di Pescate appena prima del terzo ponte. L’incidente è avvenuto poco prima delle 11:30 di oggi, lunedì, e al momento non si conoscono ulteriori dettagli. Si segnalano possibili rallentamenti per chi viaggia in direzione Sondrio.