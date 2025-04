Tamponamento a Olginate, lungo via Spluga: soccorse tre persone

L’incidente che ha coinvolto due auto si è verificato nella serata di venerdì 11 aprile

L’auto non sarebbe riuscita a frenare in tempo finendo per scontrarsi con il mezzo che la precedeva

OLGINATE – Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma data anche la presenza di un bambino di 5 anni fra i coinvolti, sono stati chiamati lo stesso i soccorsi.

L’incidente, che ha visto coinvolte due auto e tre persone – un uomo di 33 anni, uno di 41, oltre al bimbo di 5 anni -, si è verificato intorno alle 18.30 di venerdì 11 aprile, a Olginate.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, le auto viaggiavano entrambe in direzione Airuno lungo via Spluga: la prima avrebbe frenato in corrispondenza delle strisce pedonali, con il conducente della seconda auto che non sarebbe riuscito a fermarsi in tempo.

Immediato l’intervento di due ambulanze, inizialmente in codice giallo. Tutti i coinvolti hanno però rifiutato il trasporto in pronto soccorso.