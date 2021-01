Vittima dell’incidente Marco Pietro Rossi, 34 anni, di Valgreghentino

Una violenta caduta in fase si atterraggio, inutili tutti i tentativi di salvargli la vita

VALGREGHENTINO – Marco Pietro Rossi, giovane lecchese, è morto questa mattina (sabato 30 gennaio) in un tragico incidente dopo essersi lanciato con il paracadute. 34 anni, era un paracadutista esperto, con una grande passione per i lanci e anche oggi, come aveva fatto tante volte, si era recato all’aeroporto Migliaro di Cremona per fare ciò che più gli piaceva.

Qualcosa però sarebbe andato storto in fase di atterraggio e il giovane è stato vittima di una violenta caduta al suolo. I compagni che hanno visto l’incidente hanno subito allertato i soccorsi, sul posto sono giunte l’ambulanza e l’automedica. Le sue condizioni sono apparse da subito gravissime ed è stato trasportato in codice rosso (molto critico) all’ospedale Maggiore di Cremona dove è morto poco dopo.

Forse una manovra sbagliata, le circostanze dell’incidente sono ancora da chiarire, ma quel che è certo è che Marco Pietro Rossi, di Valgreghentino, era un paracadutista con una grande esperienza alle spalle. Profondo il cordoglio nell’ambiente da parte dei tanti amici che lo conoscevano, molti i messaggi sui social come quello apparso sulla pagina Facebook di Paracadutismo Lecco: “Marco Pietro Rossi, ti ricorderemo così sempre sorridente in mezzo a noi. Che la terra ti sia lieve”.